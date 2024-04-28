Британська розвідка назвала причини скасування ходи "Безсмертного полку" в РФ

Чергове скасування Росією традиційної ходи "Безсмертний полк" на 9 травня може свідчити і про побоювання надзвичайних ситуацій, і того, що масові заходи можуть стати місцем прояву невдоволення через війну в Україні. Про це йдеться у звіті британської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британські розвідники зазначили, що Росія скасувала марші "Безсмертного полку", натомість портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях і в громадських місцях у період з 1 до 11 травня.

Крім того, у п’яти областях Росії — Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській і Курській - скасували також паради до 9 травня, ймовірно, через побоювання, що там можливі атаки українських безпілотників.

У цьому контексті британські аналітики пригадали торішній інцидент за тиждень до 9 травня, коли над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник, а Росія звинуватила в цьому Україну.

"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України" , - підсумували в Міністерстві оборони Великої Британії.

Як стало відомо, у низці регіонів РФ скасували проведення 9 травня пропагандистської акції "Безсмертний полк" через "загрозу безпеці".