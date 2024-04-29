Стало відомо, хто може стати віце-президентом у Трампа

Кандидат в президенти США Дональд Трамп може обрати своїм віцепрезидентом губернатора штату Північна Дакота Дуга Бургума.﻿ Про це повідомляє Axios, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

За даними чотирьох джерел Axios, губернатор Дуг Бургум швидко просувається вгору у списку можливих віцепрезидентів Трампа. У команді кандидата в президенти вважають, що Бургум може допомогти здобути підтримку так званих поміркованих виборців.

Зростаючий інтерес до Бургума, за даними Axios, став помітним в останні тижні. Трамп почав часто згадувати Бургума в дискусіях зі своїми прихильниками, а також запросив його з дружиною на великодній бранч до резиденції Мар-а-Лаго.

За словами джерел Axios, Трампу подобається виважена поведінка Бургума та його губернаторський. Крім того, кандидат в президенти вважає Бургума надійним. Бургум, як зауважує Axios, схожий на Майка Пенса, який був віцепрезидентом під час президентства Трампа у 2017 - 2021 роках.

Крім того, Бургум відкрито підтримував Трампа у багатьох питаннях, включаючи право на аборт. Також Бургум "тихенько" агітує за Трампа, зокрема, виступаючи на консервативних і мейнстримових телеканалах.