Латвія передала Україні обладнання для відновлення теплоелектростанцій

Акціонерне товариство Latvenergo передало Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Зазначається, що до пакета допомоги увійшли високовольтний трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС, компресор стиснутого повітря GR110 та 60 тонн трансформаторної оливи.

З доставкою негабаритного вантажу до призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати покрито Євросоюзом.

"З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора мешканцям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе" , - заявив Арніс Кургс, адміністративний директор AS ﻿﻿Latvenergo.

Атаки росіян з ТЕС

Російські війська з перших місяців повномасштабного вторгнення завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. Але навесні 2024 року ворог наголосив на виведенні з ладу великих ТЕС. Так, 22 березня ударами було пошкоджено блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС.

Крім того, 29 березня під час чергового обстрілу було атаковано одразу три теплоелектростанції в Україні. Зокрема, було поранено енергетика.

Через два тижні, 11 квітня, під час масованого удару по Україні було повністю зруйновано Трипільську ТЕС у Київській області, яка забезпечувала електрикою три регіони – Київську, Черкаську та Житомирську області.