Блінкен обговорив з лідерами Вірменії та Азербайджану мирні переговори

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, під час якого порушувалося питання мирних переговорів між сусідніми країнами.﻿ Про це повідомили у Держдепартаменті США, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Зазначається, що держсекретар високо оцінив зроблену Алієвим заяву про те, що Вірменія та Азербайджан погодилися використовувати Алма-Атинську декларацію 1991 року як основу для делімітації кордонів, і наголосив на її важливості для досягнення міцного та гідного миру.

Глава Держдепартаменту також наголосив на прагненні Вашингтона до міцних двосторонніх відносин між США та Азербайджаном, зазначивши зусилля щодо співпраці у сферах енергетики, клімату та комунікацій.

Головний дипломат США також закликав Азербайджан та Вірменію продовжувати співпрацювати, підтвердивши готовність Сполучених Штатів підтримати ці зусилля.

У розмові з Пашиняном глава зовнішньополітичного відомства підтвердив підтримку США у досягненні прогресу між Вірменією та Азербайджаном щодо укладання міцної та гідної мирної угоди.

Ситуація у Нагірному Карабаху

Нагадаємо, що минулого року армія Азербайджану провела локальну військову операцію на території Нагірного Карабаху та взяла під контроль більшу частину території, на яку спочатку претендувала. Уряд Вірменії ухвалив рішення не вводити війська на територію регіону.

Згодом прем'єр Вірменії офіційно визнав площу Азербайджану, яка також включає Нагірний Карабах. Водночас країни досі не уклали угоди.

Також наголошується, що в середині квітня війська РФ розпочали виведення "миротворчого контингенту" з Нагірного Карабаху, а 24 квітня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією встановили перший прикордонний стовп. Його установка стала початком здійснення домовленостей щодо делімітації державного кордону.