Ціни на нафту знижуються після зростання минулого тижня

Ціни на нафту еталонних марок знижуються вранці у понеділок після зростання за підсумками минулого тижня, повідомляє Enkorr.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:09 за київським часом становить $88,71 за барель, що на $0,79 (0,88%) нижче за показник на закриття попередньої сесії. У п'ятницю ці контракти зросли у ціні на $0,49 (0,6%), до $89,5 за барель.

Котирування ф'ючерсів на сорт WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на вказаний час знизилися на $0,68 (0,81%) і становили $83,17 за барель. За підсумками минулої сесії контракт здорожчав на $0,28 (0,3%), до $83,85 за барель.

Обидві марки завершили п'ятничні торги на максимумах із 16 квітня, повідомляє MarketWatch. За весь минулий тиждень ціна на Brent збільшилась на 2,5%, WTI – на 2%.

На перспективи попиту на нафту негативно впливають на настрої ринку щодо зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США, що погіршилися після виходу наприкінці минулого тижня даних про інфляцію в країні.

Як стало відомо у п'ятницю, індекс споживчих цін (індекс PCE) у Штатах у березні підвищився на 0,3% і збігся з консенсус-прогнозом, представленим Trading Economics. У річному вираженні індикатор збільшився на 2,7%, сильніше за очікувані 2,6%. У лютому індикатор зріс на 0,3% місяць на місяць і на 2,5% рік на рік.

Зростання індексу PCE Core, яке не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, минулого місяця залишилося на лютневому рівні як у помісячному, так і в річному вираженні: 0,3% і 2,8% відповідно.

Федрезерв таргетує інфляцію на рівні 2%.

Цього тижня ринок чекає на офіційні значення індексів менеджерів із закупівель (PMI) у Китаї за квітень, які можуть дати уявлення про перспективи попиту з боку найбільшого світового імпортера нафти.