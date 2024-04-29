В Україні з 1 травня почне діяти важлива зміна ПДР для водіїв

З 1 травня водії повинні будуть вмикати ближнє світло фар під час руху за містом.﻿ Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1105 від 20 жовтня 2023 року, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Відповідно до постанови, водії повинні будуть використовувати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів протягом усього року.

Варто пояснити, що раніше вимога діяла лише протягом осінньо-зимового періоду, тобто, з 1 жовтня до 1 травня.

Зокрема у разі погіршення видимості дозволяється вмикати дальнє світло фар.

Порушення постанови карається штрафом у розмірі від 425 до 510 гривень.

Згідно з даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, відповідний крок дозволить зменшити кількість ДТП у світлу частину доби до 15%.