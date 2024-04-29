В Україні очікують зростання споживання електроенергії влітку на 30% – Держенергонагляд

Досвід минулих років свідчить, що споживання електроенергії в Україні в літній період збільшується. Цього року це зростання повинні компенсувати відновлювальні джерела.﻿ Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Влітку є певне зростання обсягів споживання електроенергії. Можливо, це буде зростання на 20-30%. Але очікуємо, що в цілому ці денні піки будуть покриватися приростом виробництва електроенергії на відновлювальних джерелах, в першу чергу це сонячні електростанції" , - сказав він.

За його словами, зростання виробництва на сонячних електростанціях відбувається вже зараз.

"Тому якоїсь критичної ситуації ми не очікуємо. Так, питання ощадливого споживання буде залишатися актуальним" , - повідомив Слободян та закликав до економії у вечірні години.

Ситуація в енергетиці

В Україні очікується недостача електроенергії через значні пошкодження, завдані останніми ударами з боку Росії. Це може призвести до відключень навіть у літній період, оскільки буде не вистачати енергії з атомних станцій, які потрібно буде ремонтувати, і не буде достатньо теплової енергії для компенсації втрат.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія вже знищила практично всю теплову електрогенерацію України, а також завдала ударів об'єктам гідроелектростанцій, газовій інфраструктурі та іншим важливим об'єктам. Він також наголосив на тому, що під загрозою є інфраструктура атомних станцій та електромереж.