Столтенберг: Країни НАТО не виконали обіцянок щодо озброєння Україні, але скоро це зміниться

Країни НАТО не виконали своїх обіцянок щодо постачання військової допомоги Україні. Однак найближчим часом потік боєприпасів збільшиться, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час свого виступу Столтенберг зауважив, що деякі країни НАТО не виконали обіцянок щодо військової допомоги в останні місяці. Однак за його словами, тепер потік зброї та боєприпасів на фронт в Україну збільшиться.

"Я буду дуже чесним з президентом Зеленським і з Верховною Радою, що союзники по НАТО не виконали того, що ми обіцяли протягом останніх місяців. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження пакета, а європейські союзники не надали боєприпасів, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться" , - сказав Столтенберг.

За його словами, на те, що Україна буде швидше отримувати озброєння вплинуло те, що США нарешті схвалили пакет допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів. Зокрема він нагадав про заяву прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який також заявив про допомогу Україні. Окрім цього Німеччина повідомила, що передасть Україні ще одну систему ППО Patriot, а Нідерланди збільшили свою допомогу Києву.

Столтенберг заявив, що на фоні оголошеного також очікує на інші "нові зобов'язання". Які, як він очікує, значно вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні.

"Ще не пізно для України перемогти. Але саме тому так важливо, щоб союзники по НАТО зараз насправді зробили те, що ми обіцяли, і щоб ми перетворили ці зобов'язання на реальні поставки зброї і боєприпасів, і я тепер впевнений, що це станеться" , - додав він.

Допомога Україні

З початку весни Росія почала більш активно завдавати ракетних та дронових атак по території України. Окрім цього росіяни мали успіх і на фронті. Зокрема, було Окуповано Авдіївку.

Як заявляв президент України, Володимир Зеленський, росіяни мали успіх і через те, що Україна зіштовхнулась з проблемою нестачі ППО та іншого озброєння.

Нестача озброєння пов'язана і з тим, що Сполучені Штати Америки з кінця 2023 року не могли схвалити законопроєкт щодо допомоги України. Це вдалося зробити минулого тижня, тоді ж його підписав президент США Джо Байден.