СБУ повідомила про підозру гендиректору компанії-виробника "Калібрів"

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру гендиректору російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" Фаріду Абдрахманову - компанія є головним виробником крилатих ракет "Калібр", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Посадовець входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет "Калібр".

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього Абдрахманов організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для окупаційних угруповань РФ - у подальшому росіяни масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).