Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

Уряд Німеччини 29 квітня прозвітував про чергову партію військової допомоги Україні, до якої зокрема увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, снаряди й бронетехніка, повідомляє Європейська правда.

Це випливає з переліку на сайті німецького уряду.

За останній час Німеччина передала Україні 10 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами та запчастинами, боєприпаси для танків Leopard 2 та 7500 боєприпасів калібру 155 мм.

Також ЗСУ отримали від Німеччини зенітний ракетний комплекс SKYNEX із боєприпасами, майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, невказану кількість ракет для системи ППО IRIS-T SLM, радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

У переліку також повідомляється про передання мостоукладального танка Beaver із запчастинами, броньованої інженерної машини DACHS, 9 мінних плугів, системи самозахисту для гелікоптерів AMPS, 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп і 6 тягачів для перевезення танків М1070.

Для забезпечення військових Німеччина також передала Україні 18 тисяч набоїв калібру 40 мм, 3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90, 120-мм мінометні боєприпаси, майже 2000 маскувальних сіток, 2000 дощовиків і 100 тисяч аптечок.

10 квітня Німеччина повідомила, що передала зокрема одну гусеничну командну машину-всюдихід Warthog і 6 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Берлін також пообіцяв якнайшвидше передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.