ЗМІ: Акції Tesla різко зросли після несподіваного візиту Маска до Китаю

Акції Tesla зросли більш ніж на 15% після новини про успішний візит генерального директора компанії Ілона Маска до Китаю, повідомляє Економічна правда.

Про це пише CNBC.

Зазначається, що зростання акцій до найкращого дня з березня 2021 року, оскільки інвестори відреагували на новини, пов'язані з візитом генерального директора Tesla Ілона Маска до Китаю.

"28 квітня Tesla заявила, що місцева влада Китаю зняла обмеження на її автомобілі після того, як компанія пройшла перевірку на відповідність вимогам країни щодо безпеки даних" , – йдеться в повідомленні.

Цей крок підвищив очікування того, що програмне забезпечення для допомоги водієві Full Self-Driving, або FSD, незабаром буде доступне в країні, яка є найбільшим ринком електромобілів.

Хоча електромобілі Tesla є одними з найпопулярніших транспортних засобів у Китаї, вони, як повідомляється, були заборонені на деяких об'єктах, пов'язаних з державними установами, через побоювання щодо безпеки даних.

Проблеми з безпекою даних були ключовою перешкодою, що заважала Tesla досягти повного розгортання системи в Китаї.

Як повідомляється, Tesla також уклала угоду з Baidu, яка надасть компанії Маска доступ до картографічних і навігаційних технологій китайського інтернет-гіганта для функції FSD в Tesla.

Нагадаємо:

У неділю 28 квітня засновник Tesla Ілон Маск несподівано прибув у Пекін, аби обговорити із високопоставленими чиновниками країни впровадження технології повного автопілота у своїх автомобілях Tesla.