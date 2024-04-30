Прем'єр Ізраїлю просить Байдена запобігти видачі ордерів на арешт – ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив президента США Джо Байдена запобігти тому, що Міжнародий кримінальний суд в Гаазі видасть ордери на арешт ізраїльських посадовців.﻿﻿ Про це пише Axios з посиланням на інформаторів, повідомляє Українська правда.

Члени Конгресу обох партій також попередили Міжнародний кримінальний суд про те, що у разі видачі ордерів на арешт високопоставлених ізраїльських чиновників буде помста з боку США – і відповідне законодавство вже розробляється.

МКС розслідує звинувачення у військових злочинах проти ізраїльських військових і палестинських ополченців, починаючи з 2014 року.

У Білому домі відмовилися коментувати розмову Нетаньяху з Байденом, але заявили, що "МКС не має юрисдикції в цій ситуації, і ми не підтримуємо його розслідування".

Кілька законодавців-демократів, які критикували Ізраїль, заявили, що вважають, що передчасно оцінювати потенційні ордери до того, як вони будуть оприлюднені.

Нагадаємо, Сполучені Штати і союзники нібито стурбовані тим, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може невдовзі видати ордери на арешт топпосадовців Ізраїлю та лідерів ХАМАС, і це зірве шанси на їхню домовленість про припинення вогню.

Перед цим західні союзники тривалий час вмовляли Ізраїль не починати наступ на крайньому півдні сектору Гази.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН розглядає вже дві скарги на Ізраїль через операцію проти ХАМАС, їх подали ПАР і Нікарагуа.