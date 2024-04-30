Російський "Совкомфлот" перейменовує підсанкційні нафтові танкери – Bloomberg

Російська державна нафтова танкерна компанія "Совкомфлот" перейменувала деякі зі своїх суден на честь міст країни після санкцій США.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Совкомфлот" потрапив під санкції у лютому в рамках заходів США з нагоди другої річниці вторгнення Росії до України. Чотирнадцять його танкерів також були додані до списку поіменованих судів Міністерства фінансів США, внаслідок чого загальна кількість таких танкерів досягла 21.

Крім створення тіньового флоту суден для перевезення нафти, перебуваючи під західними санкціями, Росія значною мірою покладалася на гігантський танкерний флот "Совкомфлоту" для забезпечення постачання нафти. За даними Clarkson Research Services Ltd., Підрозділи найбільшого у світі суднового брокера, компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 тисяч барелів нафти.

Наразі танкери також змінили свої прапори з Габона на російські, що дасть Москві велику впевненість у тому, як вона може їх використати. Перейменування зробить зв'язок судів із Росією більш очевидним.

За даними Bloomberg, на даний момент як мінімум чотири танкери Габона змінили назву та перейшли під російський прапор:

Танкери часто змінюють назви після потрапляння під санкції, щоб дистанціюватися від списків у санкційних базах даних, хоча їх, як і раніше, можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими у Міжнародній морській організації.

Нагадаємо, у лютому Міністерство фінансів США ввело санкції проти державної російської танкерної групи "Совкомфлот". Це рішення ухвалене для скорочення доходів Кремля від продажу нафти, які він може використати для підтримки вторгнення в Україну.