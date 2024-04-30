Білий дім розглядає заборону на імпорт урану з РФ – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає питання про заборону імпорту збагаченого російського урану. Росія забезпечує майже 25% уранового палива для реакторів США. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Посадовці Ради національної безпеки Білого дому, Міністерства енергетики та інших органів адміністрації США ведуть переговори про обмеження імпорту російського урану, включаючи заборону. Однак наразі жодних рішень щодо цього питання не ухвалили.

Адміністрація та атомна промисловість все ще вважають за краще, щоб питанням займався Конгрес, тому що скасувати закон важче, ніж скасувати дії, вчинені з використанням виконавчої влади, кажуть джерела.

"Ми продовжуємо закликати Конгрес зробити цей крок, який забезпечить промисловості, союзникам і партнерам впевненість у тому, що США ухвалили чітке рішення створити безпечний ланцюжок постачання ядерного палива, незалежний від ворожого впливу, на десятиліття вперед" , – йдеться в заяві Ради національної безпеки.

Згідно з даними Департаменту енергетики, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її першим іноземним постачальником.

Ці продажі приносять Росії приблизно 1 мільярд доларів на рік, і Білий дім заявив, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США". У той же час, заміна цього запасу може бути проблемою і може збільшити вартість збагаченого урану на цілих 20%, пише Bloomberg.