Уряд вніс до Ради законопроєкт про спрощення міжнародного розшуку

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №11223, який передбачає зміни у Кримінальному процесуальному Кодексі у питанні міжнародного співробітництва. Зокрема, документ пропонує спрощення процедури оголошення особи у міжнародний розшук, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як пояснили в уряді, наразі в законодавстві відсутнє визначення поняття "міжнародний розшук". Це, своєю чергою, впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою застосування процедури екстрадиції.

Тому зміни до статей 281, 282 та 335 спрямовані на усунення цього недоліку.

Зокрема, зміни, які пропонує Кабмін, покликані нормативно і процесуально визначити момент початку міжнародного розшуку.

Що передбачається

Так, передбачається розширити зміст поняття "запитуюча сторона" і створити правову підставу для співробітництва з Прокуратурою Європейського Союзу;

Також планується запровадити уточнення підстави для відновлення досудового розслідування та зупинення судового провадження у разі вжиття заходів у межах міжнародного співробітництва;

Крім того, Кабмін пропонує низку вдосконалень, таких як:

удосконалення нормативного врегулювання процесуальних питань, пов’язаних з екстрадицією

удосконалення процедури перейняття кримінального провадження;

удосконалення процедури розв'язання питань про передачу засуджених осіб та про виконання вироків судів іноземних держав в Україні та вироку суду України за кордоном.

Водночас також розглядається усунення прогалин та врегулювання порядку розгляду запиту іноземної держави про розподіл або повернення конфіскованого майна, а також створення правові підстави для звернення суду України з таким запитом до компетентного органу іноземної держави.