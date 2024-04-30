В Україну з Болгарії екстрадували організатора схем для ухилянтів

З Болгарії в Україну 25 квітня екстрадували керівника злочинного угруповання, яке займалося переправленням ухилянтів за кордон, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генпрокурора та Служба безпеки України в соцмережах.

Екстрадиції домоглася Кіровоградська обласна прокуратура.

Йдеться про мешканця Запорізької області, який підозрюється в створенні міжрегіональної злочинної організації з незаконних переправлень військовозобов’язаних для уникнення мобілізації.

За даними слідства, до складу угруповання усього входило 8 осіб. Вони налагодили механізм перетину держкордону чоловіками призовного віку за гроші на підставі підроблених документів. Вартість такої "послуги" становила від 2 500 до 6 500 доларів з людини. Сума залежала від терміновості виїзду.

Насамперед йдеться про фіктивні меддовідки щодо непридатності до служби за станом здоров’я. Крім того, за гроші фігуранти пропонували своїм клієнтам виїхати до тимчасово окупованої частини Запоріжжя під виглядом відвідування родичів. Для цього ухилянтів забезпечували фальшивими документами про начебто наявність близьких родичів за лінією фронту.

За майже місяць такої діяльності зареєстровано близько 40 фактів незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Загальна сума "прибутку" склала близько 9 млн грн.

Організатору оборудки інкриміновано створення і керівництво злочинною організацією, незаконне переправлення осіб через державний кордон України та підроблення офіційних документів.

Підозрюваний більше двох років переховувався від слідства в Євросоюзі. Завдяки співпраці СБУ із європейськими партнерами фігуранта розшукали, затримали і повернули в Україну для притягнення до відповідальності. Зараз він перебуває під вартою.

Наприкінці січня 2023 року СБУ затримала у різних регіонах України сімох його спільників. Фігурант віддалено керував їхніми діями, перебуваючи за кордоном. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.