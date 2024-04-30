У Міноборони розповіли, скільки отримуватимуть захисники на фронті за оновленими виплатами

Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, плюс 100 тисяч за участь у бойових діях і 70 тисяч за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін під час прямого ефіру телемарафон.

Так, військовослужбовець може отримувати 190 100 грн, а офіцер ще більше, додав він.

Крім цього, спікер зазначив, що наразі існує встановлена грошова винагорода за знищену російську техніку:

Ворожий автомобіль — 12 180 гривень.

Танк — 48 720 гривень.

Літак або вертоліт — понад 100 тисяч гривень.

Корабель 1 рангу — понад 243 тисячі гривень.

БТР та БМП — понад 40 тисяч гривень.

"Для того, щоб отримати таку виплату потрібний запис у журнал бойових дій, щоб було донесення та бажане фото та відеофіксація. Зараз ведеться сучасна та високотехнологічна війна, тому це не має стати проблемою", — додав Дмитро Лазуткін.

Також спікер наголосив, що люди, які проходять тривале лікування після поранення отримуватимуть затверджене мінімальне грошове забезпечення у 20 100 гривень.