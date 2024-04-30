Новий закон про мобілізацію: чи забиратимуть жінок до армії

Новий закон про мобілізацію в Україні, який набуде чинності 18 травня 2024 року, фактично не містить змін щодо призову жінок на службу. Але деякі категорії все-таки можуть бути призвані до армії, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає про те, що передбачає закон 3633-ІХ.

Мобілізація жінок: що передбачає новий закон

Новий закон про мобілізацію містить умови, за яких українок можуть призвати до армії. Важливе уточнення - тільки за добровільною згодою. Тобто примусово їх мобілізувати не можна.

Зокрема, доповнюється стаття 1 закону "Про військовий обов'язок та військову службу". Відповідно до неї, обов'язковому взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до служби за станом здоров'я та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Добровільно на облік можуть стати жінки зі спеціальністю та/або професією, спорідненою з військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку Міноборони України.

Жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані до армії або залучені до робіт із забезпечення оборони України лише добровільно у воєнний час. У мирний час - за контрактом на військову службу та військовий резерв теж добровільно.

При цьому прописано гендерну рівність. Тобто жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять службу.

Військовий облік для жінок-медиків

З 1 жовтня 2023 року українки з медичною та фармацевтичною освітою мали стати на облік у ТЦК. Як пояснювали в МОЗ, це не означає мобілізацію, оскільки облік необхідний лише для узагальнення даних про резерв медиків в Україні.

Зазначимо, норма про військовий облік жінок-медиків діє з 1992 року. Відповідно до неї, обліку підлягають ті, хто відповідає віковим (до 60 років) та медичним критеріям проходження служби (визначаються військово-лікарською комісією).

Також минулого року роз'яснювалося, що жінки-медики можуть виїжджати з країни під час воєнного стану. Незалежно від того, стоять вони на обліку чи ні.

Є перелік спеціальностей та професій, після отримання яких жінки мають стати на військовий облік:

фізична терапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології

З повним переліком, затвердженим Міноборони, можна ознайомитись за посиланням.

Хто з жінок-медиків не підлягає мобілізації

Жінки-медики, які стали на облік військовозобов'язаних, не підлягають призову за мобілізацією, якщо вони заброньовані або визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров'я (на строк до 6 місяців).

Навіть за згодою мобілізації не підлягають ті, у кого:

троє та більше дітей молодше 18 років

дитина з інвалідністю (до 18 чи 23 років залежно від групи)

усиновлена дитина молодше 18 років

якщо жінка-медик сама виховує дитину (дітей) до 18 років або зайнята постійним доглядом

Умови для звільнення та хто не зможе мобілізуватися

Жінки-військовослужбовці можуть бути звільнені через наявність дитини (дітей) молодше 18 років. А також у зв'язку з вагітністю та відпусткою для догляду за дитиною до 3 років (до 6 років при необхідності, яка визначається медичним висновком).

Крім того, не зможуть мобілізуватися:

за наявності дитини віком до 18 років, якщо чоловік теж проходить службу

визнані непридатними за станом здоров'я чи віком

матері-одиначки

опікуни дитини з інвалідністю

дружини осіб з інвалідністю І чи ІІ груп

дружини осіб з інвалідністю III групи (втрата кінцівки, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів, онкологія чи психічні вади)

ті, у кого один із батьків має інвалідність І чи ІІ груп або ті, у кого один із батьків чоловіка має інвалідність І чи ІІ груп (якщо більше немає не військовозобов'язаних, які зможуть за ними доглядати);

якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні

якщо близьким родичам надали звання "Герой України"

Не підлягають призову заброньовані робітниці, здобувачки вищої освіти, на денній формі, докторанти та інтерни.

Базова служба та загальновійськова підготовка для жінок

Новий закон про мобілізацію скасовує строкову службу в Україні, але запроваджує базову, яка має розпочатися з 1 вересня 2025 року. У воєнний час вона триватиме протягом 3 місяців, а ті, хто її пройшов, не будуть призвані за мобілізацією до досягнення 25 років.

На таку службу направляються придатні за станом здоров'я особи, яким виповнилося 18 років, та особи, які не досягли 25-річного віку. При цьому громадяни можуть обрати рік проходження базової служби до 24 років. Жінки зможуть проходити таку службу лише добровільно. Тобто змусити їх ніхто не зможе.

Крім того, в установах вищої освіти всіх форм власності запроваджується базова загальновійськова підготовка (як окрема дисципліна). Жінки проходитимуть її теж за бажанням.

Чи доведеться мобілізувати жінок у майбутньому?

У квітні The Times вийшло з публікацією, в якій йдеться про те, що частка жінок у Збройних силах України становить 7,3% (близько 46 тисяч), що значно менше, ніж у арміях більшості країн НАТО. При цьому менше десятої частини виконують бойові завдання, решта працює медиками та адміністраторами.

Радник з ґендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва заявила, що Україна має покінчити зі старомодним менталітетом щодо жінок і перейти до призову на службу за ізраїльським зразком. За її словами, потрібно готуватися до того, що найближчими роками доведеться мобілізувати і жінок.

"Наша Конституція каже, що обов'язок кожного українця - захищати батьківщину, тому буде правильно, якщо жінки також будуть служити... Наш північний сусід просто так не зникне. Протягом сотень років вони неодноразово нападали на нас. Як і Ізраїль, ми маємо бути готові до цього, а це означає, що потрібно навчати чоловіків та жінок, щоб вони були готові до війни" , - заявила вона.

Багато ЗМІ подали це як те, що в Україні готують примусову мобілізацію жінок. Проте Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що це питання не стоїть на порядку денному. Жоден закон, що стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Це питання на сьогодні не актуальне і не розглядається органами влади.