Мінфін залучив 7,2 млрд гривень від продажу облігацій, знизивши ставки

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 квітня залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Teegram.

Так, від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 15,39% вдалось залучити 3,02 млрд грн (ставка знизилась із 16% минулого тижня).

При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 2,05 млрд грн під 16,35% річних (ставка знизилась із 17%).

А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 17,6% річних принесло держбюджету 2,2 млрд грн (ставка знизилась із 18,3%).

Нагадаємо:

Міністерство фінансів 12 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 мільярдів гривень.

За результатами аукціону з розміщень облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 19 березня, до державного бюджету залучено 16,3 млрд грн.

Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 12,5 млрд грн.

Міністерство фінансів 2 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 6,7 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 9 квітня залучило до державного бюджету 7,2 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 16 квітня залучило до державного бюджету майже 6,9 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 23 квітня залучило до державного бюджету майже 7,6 млрд грн.