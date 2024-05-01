ISW: Росіяни сповільнили просування, готуються до наступу на Торецьк

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни сповільнили просування і готують резерви, аби спробувати наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити російські наступальні операції поблизу Часового Яру, повідомляє Українська правда.

30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів, тоді як українські джерела повідомляли, що на напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.

У ранкових і вечірніх зведеннях Генштабу України за 30 квітня зазначено, що загалом за добу українські війська відбили 47 атак РФ на Авдіївському напрямку та 57 атак росіян на Бахмутському напрямку, причому значно більше атак на напрямку Часів Яр.

Звіту за один день недостатньо, щоб встановити закономірність, але це може свідчити про те, що російські війська дещо сповільнюють темпи атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні дії навколо Часового Яру, як і прогнозував ISW.

Приблизно з 20 квітня російські війська зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та Новокалинового (на північ від Авдіївки), але станом на 30 квітня темпи підтвердженого просування, схоже, сповільнилися.

Російські війська можуть вирішити наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити російські наступальні операції поблизу Часового Яру, що, ймовірно, вимагатиме від російських військ тактичну паузу щоб зосередити сили для наступу.

Часів Яр є оперативно важливим об’єктом, оскільки він стане плацдармом для російських військ для початку наступальних операцій на Дружківку та Костянтинівку, які слугують фортецями для чотирьох великих міст Донецька. Проте російським військам, ймовірно, знадобиться більш тривала пауза для підсилення існуючих підрозділів і передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішать спробувати просунутися на північ до району Торецька.

Ключові висновки ISW за 30 квітня