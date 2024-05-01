ISW: Росіяни сповільнили просування, готуються до наступу на Торецьк
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни сповільнили просування і готують резерви, аби спробувати наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити російські наступальні операції поблизу Часового Яру, повідомляє Українська правда.
30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів, тоді як українські джерела повідомляли, що на напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.
У ранкових і вечірніх зведеннях Генштабу України за 30 квітня зазначено, що загалом за добу українські війська відбили 47 атак РФ на Авдіївському напрямку та 57 атак росіян на Бахмутському напрямку, причому значно більше атак на напрямку Часів Яр.
Звіту за один день недостатньо, щоб встановити закономірність, але це може свідчити про те, що російські війська дещо сповільнюють темпи атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні дії навколо Часового Яру, як і прогнозував ISW.
Приблизно з 20 квітня російські війська зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та Новокалинового (на північ від Авдіївки), але станом на 30 квітня темпи підтвердженого просування, схоже, сповільнилися.
Російські війська можуть вирішити наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити російські наступальні операції поблизу Часового Яру, що, ймовірно, вимагатиме від російських військ тактичну паузу щоб зосередити сили для наступу.
Часів Яр є оперативно важливим об’єктом, оскільки він стане плацдармом для російських військ для початку наступальних операцій на Дружківку та Костянтинівку, які слугують фортецями для чотирьох великих міст Донецька. Проте російським військам, ймовірно, знадобиться більш тривала пауза для підсилення існуючих підрозділів і передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішать спробувати просунутися на північ до району Торецька.
Ключові висновки ISW за 30 квітня
- Вперше за кілька днів російські війська не здійснили жодних підтверджених просувань в районі Авдіївки 30 квітня, тоді як українські джерела повідомили, що російські війська провели кілька більше атак у напрямку Бахмут-Часів Яр, ніж біля Авдіївки.
- Російські війська можуть вирішити наступати зі своїх позицій на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити російські наступальні операції в районі Часів Яру, що, ймовірно, вимагатиме від російських військ тактичної паузи для концентрації сил для такого наступу.
- Російські джерела стверджують, що в ніч з 29 на 30 квітня українські війська завдали удару по цілях в окупованому Криму зенітно-ракетними комплексами MGM-140 ATACMS малої дальності.
- Міністр закордонних справ Таджикистану Сироджиддін Мухріддін висловив обурення поводженням російської влади з мігрантами з Центральної Азії, зокрема громадянами Таджикистану, зазначивши, що посилення контролю за мігрантами, які проживають в Росії і в'їжджають до неї після теракту в "Крокус Сіті Холі" 22 березня, продовжує напружувати таджицько-російські відносини.
- Колишній прем'єр-міністр Грузії та засновник політичної партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі повторив низку стандартних інформаційних операцій Кремля під час свого першого публічного виступу після оголошення про повернення в грузинську публічну політику в грудні 2023 року.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Часів Яру та Роботиного.
- Міністерство оборони (МО) Росії повідомило 30 квітня, що російський віце-прем'єр-міністр і міністр промисловості і торгівлі Денис Мантуров і перший заступник міністра оборони Руслан Цаліков оглянули полігон для випробування безпілотників у невстановленому районі окупованої України.
- Розслідування російського опозиційного видання "Важние истории" звинувачує призначену Кремлем уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову та її сестру в депортації дорослих українців з особливими потребами до Росії.