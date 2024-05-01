Атака безпілотників: у Росії на Рязанському НПЗ сталася пожежа

У ніч на середу безпілотники атакували Рязанську та Воронезьку області Росії. На Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа, повідомляє Українська правда.

За словами очевидців, атака на НПЗ відбулася близько третьої години ранку. Спочатку було чутно гул, а потім прогриміли два вибухи.

Наразі на заводі працюють оперативні служби.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив факт атаки, заявивши, що один безпілотник нібито збили. Кількість БПЛА, які долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не озвучив.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв пише у своєму телеграм-каналі, що в ніч на середу над територією Воронезької області було збито два безпілотники.

За його словами, один із них був збитий у передмісті Воронежа, а ще один – у Воронезькій області.

Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснафти". Більшість продуктів нафтопереробки експортується.