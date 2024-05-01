Суд оштрафував Трампа на 9000 доларів за критику свідків

У вівторок суддя Нью-Йорка звинуватив колишнього президента США Дональда Трампа у неповазі до суду та оштрафував його на 9000 доларів за порушення наказу судді, який забороняє Трампу критикувати потенційних свідків під час його кримінального процесу, повідомляє Голос Америки.

Суддя Верховного суду Нью-Йорка Хуан Мерчан відкинув заяви 45-го президента країни про те, що він просто відповідав на політичні атаки проти нього, коли публічно критикував двох ключових ймовірних свідків на суді: Майкла Коена, свого колишнього адвоката та політичного агента, і порнозірку Стормі Деніелс.

Мерчан назвав "абсурдними" заяви Трампа про те, що репости коментарів прихильників на соціальній медіаплатформі колишнього президента Truth Social не є порушенням розпорядження про заборону публічних висловлювань.

Мерчан визнав це неповагою до суду і наказав Трампу видалити образливі дописи Truth Social. Указ забороняє Трампу критикувати свідків, присяжних та інших ключових фігур у судовому процесі, але не самого Мерчана чи прокурора сторони звинувачення Елвіна Брегга. Трамп часто критикує обох.

Трамп неодноразово скаржився під час перерв у судовому засіданні та на політичних мітингах, що розпорядження про заборону публічних висловлювань щодо учасників суду, порушує його конституційне право на свободу слова.

Трамп, ймовірно, представлятиме Республіканську партію на президентських виборах 2024 року у листопаді, і майже напевно знову конкуруватиме з президентом Джо Байденом, демократом, який переміг його у 2020 році.

В ухвалі Мерчан зазначив, що він "чітко знає та захищає права відповідача за Першою поправкою", але попередив Трампа, що без вагань посадить його до в’язниці, якщо той продовжить порушувати його накази.

В окремому рішенні Мерчан сказав, що судовий процес буде перервано 17 травня на прохання Трампа, щоб він міг відвідати випускний у Флориді свого сина Беррона.

Трамп став першим колишнім президентом, якому висунули кримінальні звинувачення та якому загрожує ув'язнення, якщо його визнають винним.

Його звинувачують у фальсифікації звітності бізнесу, щоб приховати грошову виплату Деніелс у розмірі 130 000 доларів, перед тим, як він виграв вибори президента в 2016 році, щоб приховати від виборців її заяву про інтимну зустріч на одну ніч десять років тому.

Трамп заперечує роман і всі 34 звинувачення у справі Нью-Йорка.