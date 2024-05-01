Пропалестинські мітинги у США: студенти захопили будівлю університету

Пропалестинські студенти влаштували акцію протесту, виступаючи проти війни в Газі. Десятки демонстрантів були затримані.﻿ Про це повідомляє The New York Times, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Протест проходив на території Колумбійському університеті у Нью-Йорку. Демонстранти влаштували наметове містечко напередодні, але у вівторок, 30 квітня, ситуація загострилася. Це сталося через кілька годин після того, як Колумбійський університет почав відраховувати студентів, які залишилися у таборі

Студенти-протестувальники захопили один з навчальних корпусів - Гамільтон-Хол. Мітингувальники розбили вікна будівлі, заблокували входи і виходи, скандували пропалестинські гасла.

На акцію протесту прибула поліція, через декілька годин поліцейські "зачистили" Гамільтон-хол від демонстрантів. Правоохоронці увійшли до будівлі через другий поверх, використавши машину, обладнану сходами.

На території університету відбулося декілька сутичок з правоохоронцями, коли ті проводили арешти. Загалом поліція повідомила, що було затримано десятки учасників акції.

На протести відреагували місцева влада та президент Колумбійського університету Міноуш Шафік. Він попросив поліцію залишитися в університеті до 17 травня для "підтримання порядку".

Студентські протести у США

Студентський протест у Нью-Йорку був не першим. У США напередодні проведення випускних церемонії у низці навчальних закладів пройшли мітинги, учасники яких виступають проти війни Ізраїлю в Газі.

Зокрема, подібні мітинги з облаштуванням наметових містечок відбулися у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, Північно-Східному університеті у Бостоні, Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі (штат Міссурі).

Варто зазначити, що на протести мають дещо антисемітський характер, тому часто на них лунають прохамасівські гасла.