Британська розвідка: До корупції в Міноборони РФ причетний ще один заступник Шойгу

У розвідувальній спільноті Міноборони Британії розповіли, що ФСБ допитала першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова у справі про корупцію в міністерстві, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді МО Британії щодо російсько-української війни.

Як зазначено, до розслідування справи заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, ймовірно, був втягнутий більш високопоставлений перший заступник міністра Сергєя Шойгу Руслан Цаліков.

Цаліков, якого називають покровителем Іванова, був допитаний ФСБ у зв'язку зі справою Іванова.

Він, ймовірно, є фактично третьою особою в ієрархії Міністерства оборони РФ, після міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова.

Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, а потім пішов за ним спочатку в офіс губернатора Московської області, а потім у 2012 році – в Міноборони.

Існує також реальна можливість того, що розслідування щодо Іванова може зачепити і міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Сілуанова.

Корупція вже давно є проблемою в російському Міноборони. У 2019 році головний військовий прокурор Валерій Петров заявив, що корупція є "практично коренем більшості проблем у правовій державі".

Корупція була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли корупцію звинувачували у прострочених пайках і неякісних шинах, а також повідомляли про розкрадання пального.