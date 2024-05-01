Українці задекларували понад 218 млрд грн доходів за 2023 рік – Гетманцев

В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Станом на 1 травня декларації подали понад 172 тисячі українців. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.

"У поданих деклараціях задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд грн, а податкові зобов’язання до сплати в бюджет ПДФО у сумі 4,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн більше ніж у минулому році, військового збору – 0,9 млрд грн, що на 0,4 млрд грн, більше, ніж в аналогічному періоді минулого року" , – написав Гетманцев.

Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн становить 10,7 тис осіб (+1,2 тис осіб порівняно з минулим роком), в яких визначено до сплати ПДФО та військового збору понад 1 млрд грн.