У Киргизстані скасували акцію "Безсмертний полк" на 9 травня

У Киргизстані вирішили скасувати ходу "Безсмертного полку", яка щорічно відбувається 9 травня.﻿﻿ Про це заявили у міністерстві внутрішніх справ Киргизстану, повідомляє Українська правда.

"З метою забезпечення громадського порядку і безпеки вживає комплекс заходів, спрямованих на запобігання та виключ ﻿﻿ ення ризиків порушень правопорядку і вчинення злочинів у місцях масового скупчення людей.

З огляду на наявні загрози громадській безпеці ухвалено рішення скасувати ходи "Безсмертного полку" в Киргизстані" , – йдеться в повідомленні.

Також у МВС додали, що правоохоронці вживають заходів для забезпечення громадського порядку і безпеки.

Раніше Міністерство оборони Киргизстану повідомляло, що 9 травня в Бішкеку також не буде військового параду на площі Ала-Тоо. Цього дня відбудеться тільки мітинг-реквієм на площі Перемоги.

Нагадаємо, росіяни вирішили скасувати у 2024 році ходу "Безсмертний полк", яку вони традиційно влаштовують на 9 травня.