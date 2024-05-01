У Харкові та області розширили графік відключення електроенергії

В Харкові та Харківській області розширили графік відключення електроенергії. Відтепер відключення світла відбуватиметься і в ночі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Харківської обласної військової адміністрації.

В адміністрації пояснили, що додаткові відключення потрібні для виконання аварійно-відновлювальних робіт в об’єднаній енергетичній системі.

"1 травня графік﻿ погодинних відключень буде розширено з урахуванням нічних годин та буде діяти до ранку 2 травня. На цей час закликають промислові об’єкти максимально знизити споживання електроенергії", - зазначили в ХОВА.

Відключення світла в Харкові

Нагадаємо, російські окупанти від початку весни били по енергооб'єктах в Україні. Найбільше постраждав Харків та область.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов минулого місяця зауважив, що в Харкові лишається нестача потужностей, проте загрози для масштабного відключення світла по місту немає.

Станом на сьогодні в Україні обмежено у двох областях.