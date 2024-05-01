На Сумщині ввели додаткові обмеження у прикордонній зоні з Росією

Сумська обласна військова адміністрація ввела додаткові тимчасові обмеження у прикордонній 5-кілометровій зоні біля кордону з Росією, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Сумська ОВА у Facebook.

Ідеться про Білопільську, Великописарівську, Дружбівську, Есманську, Зноб-Новгородську, Краснопільську, Миколаївську (сільську), Миропільську, Новослобідську, Путивльську, Свєську, Середино-Будську, Хотинську, Юнаківську, Шалигинську територіальні громади.

Зокрема з 22 квітня діє заборона на вільний в'їзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб та виконання робіт, не пов’язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огороджень, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Також якщо це не пов'язано із проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх запобіганням, розкриттям і розслідуванням.

Окрім того, заборонене проведення робіт, не пов’язаних із виконанням завдань під час підготовки і ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми".

До того ж діє заборона на посів високорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур на відстані 500 метрів навколо фортифікаційних споруд на території Сумської області.

За межами окремих елементів фортифікаційних споруд дозволяють посів низькорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур.