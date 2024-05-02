Кулеба: Половина енергосистеми України пошкоджена російськими обстрілами

Половина української енергетичної системи пошкоджена внаслідок російських атак. Проте Україна продовжує вести бойові дії.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Глава МЗС зазначив, що анонсований США пакет військової допомоги підняв моральний дух українців. Проте, на думку Кулеби, якби у пакеті була батарея систем ППО Patriot, "цей поштовх був би ще сильнішим", оскільки українці найбільше страждають від російських обстрілів.

Міністр назвав російські балістичні ракети "справжнім лихом цієї війни". Їх окупанти останнім часом використовували для руйнування української енергетики.

За словами Кулеби, половина енергетичної системи України була пошкоджена.

"Але просто, щоб зрозуміли ваші глядачі: половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і ми все ще повинні керувати країною, вести військові дії та згуртовувати підтримку всього світу" , - сказав глава МЗС.

Ситуація зі світлом в Україні

На початку весни російські окупанти після довгої паузи почали знову обстрілювати українську енергетику. Цього разу росіяни націлилися на теплові електростанції, електропідстанції та навіть гідроелектростанції.

Так, внаслідок ворожих атак була знищена Трипільська ТЕС у Київській області, серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС у Харківській області. "Центренерго" фактично втратило всю генерацію.

Також окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Це найбільша в Україні гідроелектростанція.

Наразі в Україні не діють відключення світла. Обмеження ввели лише у Харківській області та частково у Кривому Розі.