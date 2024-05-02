Кулеба: Поступки з боку України для досягнення миру є неприйнятними

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив подив і обурення тим, що в обговореннях про шляхи завершення російсько-української війни часто фокусуються на тому, на які поступки могла б піти Україна задля миру. Про це він сказав в інтерв’ю Foreign Policy, повідомляє Європейська правда.

Ведучий запитав, яке поле для компромісів розглядає Україна, оскільки у перемовинах обидві сторони мають піти на якісь поступки, та пригадав нібито проєкт мирної угоди від березня 2022 року, який нещодавно опублікували ЗМІ.

"Думаю, одним з найбільших успіхів російської пропаганди у міжнародній політиці – що вони змусили усіх зосередити дискусії на тому, чим має поступитися Україна, компромісах, на які має піти Україна. Так вже було між 2014 і 2022 роком – усі розмови точилися про те, що Україна зробить, щоб Росія відчепилася.

І хоча ми встановили факт, що Росія скоїла злочин, ми від цього приходимо до дивного висновку, що це Україна має чимось поступатись. Щоб допомогти Росії виправити злочин, чи як? Це просто божевілля, що у нас йдуть такі розмови. Чому ми не говоримо про те, чим має поступитися Росія, щоб припинити війну?" , – зауважив Кулеба.

"Так, можна вести ці розмови про поступки. Можемо пригадати найулюбленішу історію, яку любить розповідати очільник МЗС РФ – про так звані "стамбульські домовленості", яких насправді не було… Але питання, яке потрібно ставити – чому постійно йдеться про те, чим має поступитися Україна. Ми категорично відкидаємо такий підхід. Ми достатньо втратили, ми достатньо боролися, і ми заслуговуємо більшої поваги, ніж розмови про те, чим ще ми маємо пожертвувати" , – наголосив міністр закордонних справ України.

Кулеба також нагадав, що усе, що було зроблено як конструктивні поступки у 2014-2022 роках, не допомогло відвернути повномасштабне вторгнення.