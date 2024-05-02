У США засудили українського хакера майже на 14 років за кібератаки

Суд у США виніс обвинувальний вирок громадянину України у справі про кібератаки відомого хакерського угрупування REvil. 24-річному чоловікові призначено покарання у вигляді 13 років 7 місяців в'язниці, а також штрафу у розмірі 16 млн доларів за участь у більш ніж 2,5 тисячі атак з використанням програм-здирників. Про це заявили у міністерстві юстиції США, повідомляє Deutsche Welle.

Засудженого було затримано у 2021 році в Польщі в рамках глобальної операції проти хакерських угруповань, що здійснюють атаки за допомогою програм-вимагачів. У 2022 році він був екстрадований до США і визнав себе винним у змові, спрямованій на шахрайство, відмивання грошей та заподіяння шкоди захищеним комп'ютерам.

За словами заступника генерального прокурора Ніколь Арджент'єрі, засуджений та його спільники зламали тисячі комп'ютерів по всьому світу і зашифрували їх за допомогою програми-здирника, а потім вимагали викупи у розмірі понад 700 млн доларів. При цьому вони загрожували публікацією даних своїх жертв у разі їхньої відмови заплатити викуп.

До скоєних REvil злочинів входить атака на американського розробника програмного забезпечення Kaseya у 2021 році, яка призвела до масштабних наслідків і торкнулася великої кількості компаній у не менш ніж 17 країнах. Серед іншого, внаслідок цієї кібератаки шведська мережа супермаркетів Coop була змушена тимчасово закрити більшість філій через збої в касовій системі.

Хакери REvil, ймовірно, діяли із Росії. У листопаді 2021 року США внесли до чорного списку хакерів REvil з Росії та України. У січні 2022 року Росія заявила, що ліквідувала REvil на вимогу США. Декілька гаданих хакерів було затримано.