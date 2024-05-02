Нардепу від "Слуги народу" повідомили про підозру за незаконне збагачення

НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від "Слуги народу" Андрію Клочку, повідомляє Українська правда.

"У 2020-2021 рр. він набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz. Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі" , – йдеться у повідомленні НАБУ.

У відомстві не повідомляють імені нардепа, проте за словами джерела видання, йдеться про "Слугу народу" Андрія Клочка.

Клочко – член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.