Українцям пояснили, чи треба йти в ТЦК після 18 травня, якщо вже оновили дані

Оновлення даних - це обов'язок кожного військовозобов'язаного українця. Якщо громадяни зробили це до набуття чинності нового закону про мобілізацію (18 травня), то знову йти до ТЦК їм не потрібно, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява начальника служби з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна в ефірі телемарафону.

"Якщо громадянин хоче уточнити свої дані за законом (про мобілізацію - ред.), то він це може зробити після набрання чинності законом. Але ніхто не забороняє звернутися зараз. Бо оновлення даних - це обов'язок кожного військовозобов'язаного" , - пояснив Істомін.

За його словами, якщо військовозобов'язаний зробить це зараз, то у ТЦК вже будуть оновлені дані. Тому потреби з'являтися у військкоматі потім вже не буде.

"Є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Там є перелік персональних даних. Якщо громадянин оновив всі дані, які там є, і нічого не змінилося, це можуть бути дані хоч за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують" , - додав представник Полтавського ТЦК.

Новий закон про мобілізацію

Вже з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію.

Протягом наступних 60 днів чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити трьома способами: звернутися до ТЦК, ЦНАПу або зареєструвати електронний кабінет і виконати оновити дані дистанційно.