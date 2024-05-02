У Європарламенті закликають забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС

Європейській комісії необхідно призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу, який надали Грузії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення литовського євродепутата Пятраса Ауштрявічюса у Twitter.

За його словами, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" не змогла зробити так, щоб її країна відповідала статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Прийнятий закон про іноземне втручання є кроком назад від демократичних принципів. Я закликаю Єврокомісію призупинити статус кандидата та скоротити економічну допомогу" , - написав євродепутат.

Зазначимо, учора, 1 травня, позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до ЄС закликала євродепутат Віола фон Крамон.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно правляча партія Грузії "Грузинська мрія" ініціювала розгляд у парламенті так званого законопроекту "про іноземних агентів". Ініціатива суперечить демократичним принципам, оскільки передбачає, що влада отримає важелі впливу на компанії, які фінансуються з-за кордону.

Аналогічний закон вже ухвалили в Росії, яка є авторитарною державою.

Учора, 1 травня, грузинський парламент ухвалив законопроект "про іноагентів" у другому читанні. У Тбілісі відбувалися масові протести, під час яких силовики намагалися розігнати учасників акції.