Зеленський: Путін спробує зірвати роботу Саміту миру

Президент Володимир Зеленський вважає, що кремлівський лідер Володимир Путін буде намагатися зірвати роботу Саміту миру, який у середині червня відбудеться у Швейцарії, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, яке транслюється у соцмережах.



За його словами, Україна і Швейцарія уже завершили направлення запрошень на Саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня.

На переконання президента, цей саміт буде першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру.

"Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії та відповідної комунікації. Маємо також розуміти й те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції.

Всі наші позиції – і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері – мають бути зараз однаково сильними. Щоб нам тиснути й наближати наші результати, окупанти мають втратити змогу тиснути й здобувати щось для себе. Тож наша сила, наші можливості, наша зброя, єдність із партнерами – усе це має працювати разом. І буде працювати".

Що передувало:

Раніше Зеленський заявив, що на Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня запрошені глави держав і урядів з усіх континентів світу. Але Росію на подію ніхто не запрошував.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що Росія зможе бути учасником мирних перегорів лише після того, як зазнає поразки на полі бою, або після того, як учасники Саміту миру об’єднаються і напрацюють концепцію подальшого розвитку подій.