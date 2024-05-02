Bloomberg: Туреччина припинила торгівлю з Ізраїлем

Туреччина, за даними джерел, припинила торгівлю з Ізраїлем, хоча офіційно Анкара про таке рішення не повідомляла, повідомляє Європейська правда.

Про це інформує агентство Bloomberg, посилаючись на слова двох турецьких посадовців, обізнаних із цим питанням.

Президент Реджеп Таїп Ердоган посилює критику Ізраїлю та намагається консолідувати підтримку серед консервативних виборців вдома.

Це рішення, за даними агентства, розширює обмеження, запроваджені минулого місяця на деякий турецький експорт до Ізраїлю.

Анкара офіційно не оголосила про призупинення торгівлі. Наразі не зрозуміло, за яких умов торгівля відновиться.

За даними турецького статистичного інституту, у 2023 році товарообіг між країнами становив 6,8 мільярда доларів, з яких 76% припадало на турецький експорт.

"Це поведінка диктатора, що порушує інтереси турецького народу та бізнесменів та ігнорує міжнародні торгові угоди.

Я доручив генеральному директору свого офісу провести негайну дискусію з усіма відповідними сторонами в уряді, щоб створити альтернативи для торгівлі з Туреччиною", – прокоментував у Twitter (Х) міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

Найбільшим експортом Туреччини до Ізраїлю у 2023 році були залізо та сталь.

За даними турецького статистичного інституту, найбільшим імпортом були продукти переробки нафти.

Напередодні Туреччина оголосила про плани приєднатися до справи ПАР у найвищому суді ООН як позивач, звинувачуючи Ізраїль у вчиненні геноциду на палестинських територіях.

А раніше у квітні президент Ердоган прийняв у Стамбулі ватажка ХАМАС.