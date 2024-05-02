Прем'єр Грузії відмовився від візиту до США через умову щодо закону про "іноагентів"

Міністерство закордонних справ Грузії ввечері 2 травня підтвердило відмову грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе від візиту до США, стверджуючи, що американська сторона вимагала призупинення обговорення скандального закону про "іноагентів" у парламенті, повідомляє Європейська правда.

Це випливає з офіційної заяви грузинського МЗС.

Заява зовнішньополітичного відомства Грузії виникла після твердження посла США у Тбілісі Робін Данніган про те, що вищі посадові особи грузинського уряду відмовилися від запрошення до Штатів для обговорення стратегічного партнерства та допомоги.

У грузинському відомстві підтвердили, що Кобахідзе отримував таке запрошення, однак із застереженням: перед візитом парламент Грузії мав тимчасово припинити розгляд законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

"Проведення візиту із застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має ґрунтуватися на взаємній повазі та взаємній довірі, у зв'язку з чим послу США було надано докладне пояснення", – йдеться в заяві грузинського МЗС.

Резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

Гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман у четвер попередив грузинський уряд, що законопроєкт про "іноагентів" є неприйнятним і стане перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС, однак час змінити ситуацію все ще є.

У середу, після застосування насильства силовиками в Тбілісі проти мітингарів, у Єврпарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на вступ у ЄС.