Нацбанк очікує прискорення інфляції найближчим часом

Темпи зростання споживчих цін в Україні впали до 3,2% р/р у березні, що суттєво нижче прогнозу НБУ. Інфляція прискориться вже найближчим часом.﻿ Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за квітень 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається у звіті, споживча інфляція стрімко знизилася завдяки ефектам від монетарної політики НБУ, зокрема контрольованої ситуації на валютному ринку, збільшенню пропозиції окремих продуктів харчування, меншому тиску з боку витрат на сировину та енергію.

У найближчі місяці очікується, що інфляція залишатиметься низькою, проте розвернеться в бік помірного прискорення. У другому кварталі вона повернеться до цільового діапазону (5% +1 в.п.) та тимчасово вийде з нього в другому півріччі. Це відбуватиметься як через тиск з боку витрат бізнесу на оплату праці, подальше відновлення споживчого попиту, так і через вичерпання впливу ефектів значних врожаїв попереднього року та м’якої зими поточного року, зазначили в НБУ.

Так, сирі продукти в короткостроковому періоді все ще залишатимуться дешевшими, ніж минулого року. Проте в другому півріччі 2024 року ціни на них зростуть на тлі низької бази порівняння через менший очікуваний врожай. Дещо пришвидшиться й зростання цін на оброблені продовольчі товари, які входять до базового ІСЦ.

За прогнозом НБУ, у наступні роки продовольча інфляція повернеться до низького рівня (3-4% на рік) завдяки поступовому нарощуванню виробництва продуктів харчування, а також зниженню світових цін на продовольство.

Фіксація тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення, залишалася вагомим чинником стримування адміністративної складової інфляції. Проте в умовах подальшої нормалізації функціонування економіки та з огляду на складний стан енергосистеми очікується поступове приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринково обґрунтованих рівнів. Це стане вагомим проінфляційним чинником. Значний внесок в адміністративну складову інфляції матиме також подальше підвищення акцизів на тютюнову продукцію в межах євроінтеграційних зобов’язань України, - зазначають в НБУ.

За даними НБУ, зростання цін на пальне тимчасово пришвидшиться в другому кварталі, зокрема через подорожчання нафти на світових ринках унаслідок кризи в Червоному морі та низької бази порівняння минулого року. Вторинними ефектами це вплине на вартість окремих товарів та транспортних послуг. Проте з наступного року зниження світових цін на нафту стабілізує внутрішні ціни на пальне, що матиме загальний дезінфляційний ефект.