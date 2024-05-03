F-16 будуть працювати в тандемі зі старою українською авіацією – ЗСУ

Винищувачі F-16 зможуть виконувати маневри у комбінації зі старими бортами української авіації, такими як Су-27, МіГ-29. Подібні навчання вже проводились. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Абсолютно зможуть. Раніше вже були навчання, і в 2000-х роках, коли вже прилітали в Україну F-16 і під час міжнародних навчань виконували сильні маневри разом з Су-27, МіГами-29 і досить успішно це поєднувалось, досить ефективно. Тому жодних проблем в такому застосуванні не виникне" , - запевнив він.

Звісно, за його словами, що хотілось би якомога швидше переозброїти весь український повітряний парк машин.

"Це було б простіше і в обслуговуванні, і ефективніше у застосуванні. Але наразі будемо виходити вже безпосередньо з того, що є. Ми, наприклад, досить ефективно використовуємо радянські комплекси ППО разом з новітніми засобами і не тільки" , - зазначив спікер.

F-16 для України

Для передачі винищувачів F-16 Україні спочатку було створено спеціальну коаліцію. Її очолили Нідерланди та Данія. Вибір на ці країни впав невипадково - у них є спеціальні авіатренажери.

Раніше, ще в лютому Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16, ймовірно, у червні. Нещодавно Євлаш називав ближчу дату - після Великодня. Пізніше у Повітряних силах уточнили, що поки що не можуть називати точну дату постачання літаків в Україну, її оголосять після того, як винищувачі вже опиняться на території країни.