Ввечері зросло зросло електрики, залучали аварійну допомогу – "Укренерго"

Учора ввечері в Україні зросло споживання електрики – в енергосистемі зафіксували дефіцит. Через це залучали аварійну допомогу з європейських країн.

Про це повідомляє﻿ НЕК "Укренерго".

Водночас сьогодні о 09:30 споживання електрики на 3,6% нижче, ніж вчора в цей же час.

"Вчора, 2 травня, споживання досягло максимуму близько 21:00, його рівень був на 2% вищим, за добовий максимум 1 травня. Таке зростання означає необхідність включення одного додаткового блока на тепловій електростанції. Але через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів" , – йдеться в повідомленні.

Українців закликали ощадливо використовувати електроенергію з 18:00 до 22:00.

Через зростання споживання у вечірні години збільшився обсяг дефіциту. Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом "Укренерго" залучало аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі з 20:00 до 22:00. Загальний обсяг імпорту склав 3 800 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 999 МВт.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 206 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

На ранок знеструмлені 434 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. З технічних причин – у Дніпропетровській, Сумській областях.