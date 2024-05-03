Країни G7 вже не розглядають повну конфіскацію російських активів – FT

Країни "Великої сімки" вже не розглядають повну конфіскацію російських активів. G7 шукає менш радикальні варіанти використання грошей РФ на користь України.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Представники G7 розповіли виданню, що питання конфіскації російських активів вже не стоїть на порядку денному. Замість цього вони шукають альтернативні способи отримання коштів із заморожених активів.

Одну з ідей запропонувала у лютому Бельгія. У депозитарії Euroclear зберігається близько 190 млрд євро резервів центробанку РФ, які пропонують використати як забезпечення під залучення боргового фінансування для України. Але ця ідея ризикована, тому європейські країни виступають проти.

У квітні 2024 році США розробили іншу ініціативу, щоб залучити фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів.

У США вважають, що це дозволить залучити до 50 млрд доларів для України. Це не несе таких ризиків, як ідея Бельгії.

Головна проблема європейського плану полягає у тому, що Україні потрібні гроші зараз. Крім того, якщо війна закінчиться найближчим часом, то це викличе проблему - що робити з коштами. Гроші, отримані під заставу очікуваних десятилітніх прибутків, мають бути підкріплені державними гарантіями.