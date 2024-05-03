Британська розвідка: РФ відвела майже 40 літаків з аеродрому "Кущевська"

Через українську атаку на аеродром "Кущевська" РФ була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах подалі від лінії фронту, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Британії стосовно російсько-української війни.

Як наголосили британські оглядачі, вплив цього розосередження навряд чи буде відразу очевидним або драматичним. Однак Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значно далі вглиб Росії, ніж ці точки розосередження.

Те, що Росія пішла на ці заходи, означає, що тривалість вильотів її літаків доведеться збільшити, щоб зберегти таку ж постійність на полі бою, як була дотепер.

Це, своєю чергою, вимагатиме використовувати більше палива та збільшить витрати, а також – навантаження на екіпажі.

30 квітня у Міноборони Британії допустили, що атака України на російський аеродром "Кущевська" на Кубані змусить Росію розосередити винищувачі та перерозподілити засоби протиповітряної оборони.