У Сухопутних силах назвали наслідки отримання нової допомоги від США

Довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з активізацією європейської підтримки може не тільки послабити та відвернути російські атаки влітку, але й, можливо, дати Україні стратегічну ініціативу. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Пріоритетна зброя, яку ми потребуємо ззовні - це засоби протиповітряної оборони, щоб захистити наших людей, міста та інфраструктуру від російських повітряних та ракетних ударів", - наголосив Павлюк.

Також він зауважив на необхідності далекобійної артилерії, яка є дуже важливою для України.

Як стверджує Павлюк, маючи хорошу протиповітряну оборону і далекобійну артилерію, українські сили оборони могли б відібрати у росіян стратегічну перевагу на полі бою.

Допомога західних партнерів Україні

Нагадаємо, що лише нещодавно Плата представників США проголосувала за ініційований спікером Майком Джонсоном законопроєкт стосовно допомоги Україні, після чого його було схвалено Сенатом, а також підписано головою Білого дому Джо Байденом. Тоді ж президент США анонсував новий пакет підтримки для нашої держави.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський зауважив, що допомога з боку США також включатиме далекобійні ракети ATACMS. Але як виявилось пізніше, Штати вже передали боєприпаси Силам оборони ще на початку квітня.