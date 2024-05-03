Бригада Нацгвардії "Хартія" прибула на посилення в район Очеретиного

13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" прибула на посилення у район селища Очеретине, де нещодавно змогла закріпитися російська армія, повідомляє Українська правда.

"Зведений підрозділ 13 бригади НГУ "Хартія" та 467 окремого піхотного батальйону ЗСУ виконують бойове завдання на Донеччині. За останні тижні аеророзвідка з артилерією знищила групи піхоти на пікапах та вантажних автівках, підбили також ворожий танк. Загалом підрозділ уже завдав противнику втрат приблизно 200 осіб піхоти" , – йдеться у заяві бригади.

За даними видання, "Хартія" вже не перший підрозділ, який перекидають на Авдіївський напрямок для спроби стабілізації ситуації. Після захоплення Очеретиного росіяни не зупинилися і продовжили "розповзатися" на схід і на північ – за даними DeepState, їм вдалося пройти вже 2-3 кілометри.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що 16 квітня ворог просунувся в Очеретине.

27 квітня в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що ворогу вдалося прорватися й закріпитися в певній частині цього населеного пункту.

2 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що російським окупантам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району, проте частина, в якій знаходиться противник, перебуває під вогневим контролем українських воїнів, бої тривають.