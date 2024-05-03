Глава МЗС Британії попередив про небезпеку у разі перемоги Путіна

Для Європи виникне велика небезпека, якщо російський диктатор Володимир Путін зможе перемогти у війні проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю Sky News заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.

Він зазначив, що Європа може зіткнутися із двома варіантами розвитку подій. В одному з них Україна зможе витіснити російських окупантів зі своєї території та забезпечити справедливий мир. За словами Кемерона, це є основою для процвітання Європи.

"(Але - ред.) майбутнє, в якому Путін досягне успіху, а Україна буде відкинута назад, я вважаю дуже небезпечним", - додав глава МЗС.

Він уточнив, що Молдова і навіть такі країни НАТО, як Литва, Латвія і Естонія, будуть стурбовані тим, що глава Кремля може звернути на них увагу наступного разу. А авторитарні режими в Ірані та Китаї пильно спостерігатимуть за розвитком подій.

"Я думаю, що ми знаходимося на абсолютно критичному переломному етапі у світових питаннях", - наголосив міністр.

Загроза перемоги Росії

Нагадаємо, чиновники країн Заходу стурбовані можливістю того, що Росія переможе у війні проти України. Зокрема, вони припускають, що у такому разі Москва не зупиниться на досягнутому.

Нещодавно міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський попереджав про те, що російські танки не зупиняться на території України у разі перемоги.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон наголошував на необхідності зробити перемогу Росії у війні неможливою.