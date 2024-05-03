Зеленський оглянув техніку прикордонників у Хмельницькій області
Президент України Володимир Зеленський оглянув військову техніку, яку використовують українські прикордонники для захисту держави від окупантів, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повiдомлення глави української держави у Facebook.
За його словами, він оглянув бронетехніку, реактивні системи залпового вогню, артилерію, дрони, засоби радіоелектронної боротьби українських прикордонників.
Глава держави наголосив, що Україна пишається кожним воїном, а також подякував усім тим, хто посилює країну.
Візит Зеленського до Хмельницького.
Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, перебуває з візитом у Хмельницькому.
Там він зокрема обговорює захист регіону від російських атак. Президенту детально доповіли щодо протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби в області.
При цьому під час візиту глава держави призначив нового голову Хмельницької обласної військової адміністрації. Ним став Сергій Тюрін.