Зеленський оглянув техніку прикордонників у Хмельницькій області

Президент України Володимир Зеленський оглянув військову техніку, яку використовують українські прикордонники для захисту держави від окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення глави української держави у Facebook.

За його словами, він оглянув бронетехніку, реактивні системи залпового вогню, артилерію, дрони, засоби радіоелектронної боротьби українських прикордонників.

Глава держави наголосив, що Україна пишається кожним воїном, а також подякував усім тим, хто посилює країну.

Візит Зеленського до Хмельницького.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, перебуває з візитом у Хмельницькому.

Там він зокрема обговорює захист регіону від російських атак. Президенту детально доповіли щодо протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби в області.

При цьому під час візиту глава держави призначив нового голову Хмельницької обласної військової адміністрації. Ним став Сергій Тюрін.