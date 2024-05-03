В Україні втретє за день оголосили повітряну тривогу (Оновлено)
О 20:36 3 травня в усіх областях України оголосили третю за день повітряну тривогу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".
Оновлено: О 20:53 оголосили відбій.
Що передувало:
По всій території України о 15.07 3 травня оголошували повітряну тривогу через активність російської авіації, зокрема МіГ-31К. Вона тривала 26 хвилин.
О 18:35 оголошували другу повітряну тривогу через МіГ-31К. Вона тривала 32 хвилини.