В Україні втретє за день оголосили повітряну тривогу (Оновлено)

О 20:36 3 травня в усіх областях України оголосили третю за день повітряну тривогу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

Оновлено: О 20:53 оголосили відбій.

Що передувало:

По всій території України о 15.07 3 травня оголошували повітряну тривогу через активність російської авіації, зокрема МіГ-31К. Вона тривала 26 хвилин.

О 18:35 оголошували другу повітряну тривогу через МіГ-31К. Вона тривала 32 хвилини.