Ізраїль закликає до санкцій проти Туреччини у відповідь на торговельну блокаду

Ізраїль у відповідь на призупинення Туреччиною торговельних зв'язків закликав міжнародну спільноту ввести санкції проти Анкари, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Finencial Times, з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Ізраїля.

Зазначається, що МЗС Ізраїля вживатиме заходів щодо скорочення турецького імпорту на окуповані палестинські території, вимагатиме санкцій проти Туреччини на міжнародних форумах за порушення чинних торговельних угод.

Крім того, уряд надаватиме допомогу постраждалим секторам ізраїльського експорту та імпорту.

"Ердоган - диктатор, який мріє бути султаном, працює на службу ХАМАСу, порушує угоди і хоче завдати шкоди Ізраїлю, але насправді шкодить палестинцям, яким він удає, що допомагає" , - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац.

Він додав, що Турецька економіка постраждає набагато більше, ніж ізраїльська, через торговельний баланс між країнами.

Раніше повідомлялось, що Туреччина що призупинила торгівлю з Ізраїлем через його наступ у секторі Гази та "посилення гуманітарної трагедії".