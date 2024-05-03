NYT: Україна вже отримала перші партії військової допомоги від США

Сполучені Штати вже передали Україні невеликі партії першої військової допомоги з пакета на 1 мільярд євро, оголошеного після розблокування фінансування в Конгресі, але на постачання всієї техніки можуть піти місяці, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в матеріалі The Ne﻿﻿w York Times, який ґрунтується на свідченнях понад десятка посадовців зі США та Європи.

NYT стверджує, що вже 28 квітня Україна отримала від США партію протитанкових ракет, снарядів і 155-міліметрових артилерійських снарядів. Друга партія цього американського озброєння прибула в понеділок, 29 квітня.

Наступного дня до Польщі прибула нова партія ракет-перехоплювачів до системи Patriot із Іспанії, які, за словами іспанського посадовця, "незабаром будуть на українському фронті".

Частина нового озброєння для України почала надходити ще до оголошень, пише NYT. Британське джерело заявило газеті, що частина допомоги з британського пакета, про який прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив 23 квітня, почала надходити вже кілька тижнів тому.

Тим не менш, основна маса зброї з великих пакетів допомоги, які оголосили США, Британія та Німеччина, надійде на Україну через кілька місяців.

Одна з причин – логістична: бойові машини, катери, сучасні гармати, пускові установки й і системи протиповітряної оборони через їхні розміри їх часто доводиться перевозити морем і потягами з посиленою охороною.

Американський посадовець заявив NYT, що більша частина великого озброєння і навіть частина боєприпасів, буде відправлена зі США і, швидше за все, не буде доставлена до середини літа, а то й пізніше.

Крім того, американська сторона має визначити, звідки саме брати обіцяну Україні техніку так, аби не поставити під загрозу боєздатність підрозділів НАТО, які її використовують.

Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.