В Україні повітряна тривога вчетверте за день: у небі МіГ-31К

О 21:45 3 травня в Україні пролунала четверта за день повітряна тривога. Причина – МіГ-31К, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

О 22:06 повітряники повідомили про ракету з півдня курсом Камʼянське.

Що передувало:

По всій території України о 15.07 3 травня оголошували повітряну тривогу через активність російської авіації, зокрема МіГ-31К. Вона тривала 26 хвилин.

О 18:35 оголошували другу повітряну тривогу через МіГ-31К. Вона тривала 32 хвилини.

О 20:36 3 травня в усіх областях України оголошували третю за день повітряну тривогу.