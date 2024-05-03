В Україні повітряна тривога вчетверте за день: у небі МіГ-31К
О 21:45 3 травня в Україні пролунала четверта за день повітряна тривога. Причина – МіГ-31К, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".
О 22:06 повітряники повідомили про ракету з півдня курсом Камʼянське.
Що передувало:
По всій території України о 15.07 3 травня оголошували повітряну тривогу через активність російської авіації, зокрема МіГ-31К. Вона тривала 26 хвилин.
О 18:35 оголошували другу повітряну тривогу через МіГ-31К. Вона тривала 32 хвилини.
О 20:36 3 травня в усіх областях України оголошували третю за день повітряну тривогу.